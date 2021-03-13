Большунов занял шестое место в пасьюте на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/943090d6-84c1-11eb-87e9-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине завершилась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Россиянин Александр Большунов пришёл к финишу шестым.

Выиграл представитель Норвегии Симен Крюгер — на то, чтобы пройти дистанцию, ему потребовалось 2 часа 10 минут 41,4 секунды. На второй строчке оказался его соотечественник Ханс Кристин Холунн с отставанием в 1,2 секунды. Замкнул тройку Йенс Бурман из Швеции, уступив победителю ровно три секунды.

Большунов отстал от Крюгера на 17,7 секунды. Но финиш на шестой строчке никак не повлиял на общие показатели россиянина, поскольку ещё в начале февраля он обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. Что касается заключительной гонки турнира, он отметил, что испытывал определённые проблемы.

Сегодня немного лыжи не работали, даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать. Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идёт под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались и было даже бессмысленно бороться. Конечно, пытался, но ничего из этого не выходило сегодня, — приводит слова россиянина «Чемпионат.com».

Как писал NEWS.ru, накануне Александр Большунов занял первое место в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Россиянин преодолел 15 км классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9).