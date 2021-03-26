Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

https://static.news.ru/photo/8cdc1b7e-8eea-11eb-ae86-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Большунов, выступавший от Архангельской области, взял золото в финале спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

Итоговое время Большунова — 4 минуты 9,57 секунды. Обладатель серебряной медали Александр Терентьев отстал на 1,67 секунды, он представлял Ненецкий автономный округ. Третьим стал Евгений Белов (+1,78, Тюменская область).

Четвёртое место у Ермила Вокуева (+8,29, Республика Коми), пятым к финишу пришёл Илья Семиков из того же региона (+9,55), шестым стал Иван Горбунов (+12,34, Красноярский край).

Ранее в финале спринта у женщин победителем национального первенства стала Наталья Непряева, представлявшая Архангельскую область.

ЧР по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Большунов пришёл к финишу шестым в гонке преследования на 50 км — это был заключительный этап Кубка мира. Этот результат никак не повлиял на его позицию в общем зачёте, поскольку ещё в начале февраля он обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. Что касается заключительной гонки турнира, он отметил, что испытывал определённые проблемы.