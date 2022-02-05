Большунов упал на старте скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Чемпион мира 2021 года, российский лыжник Александр Большунов упал на спуске на первом круге скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Большунов продолжил гонку, почти не потеряв время и отставая всего на две секунды.

Инцидент произошёл после отсечки в 2,5 км. Российский лыжник сразу поднялся и продолжил гонку. В скиатлоне, кроме Большунова, от России участвуют Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла втрое место в женском скиатлоне на Олимпиаде. Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак допустила уход из спорта после провала в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка показала 24-й результат. Она заявила, что с такими местами ей не хочется бегать.