Большунов сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов сломал пьедестал во время награждения на Олимпийских играх в Пекине. Ранее россиянин принёс золото сборной России в скиатлоне. Видео доступно в Telegram-канале комментатора Дмитрия Губерниева.

Во время награждения Большунов запрыгнул на первую ступеньку и сделал несколько прыжков на ней, после чего от конструкции отлетела передняя часть. Спортсмен попытался её починить, но не смог.

Российский лыжник прошёл дистанцию в скиатлоне (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне на Олимпиаде. Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2021 года российский лыжник Александр Большунов упал на спуске на первом круге скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Большунов продолжил гонку, почти не потеряв времени и отставая всего на две секунды.