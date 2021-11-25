Большунов рассказал подробности аварии, из-за которой ему провели операцию

Четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по лыжным гонкам Александр Большунов раскрыл подробности велосипедной аварии, из-за которой ему пришлось провести операцию на челюсти. Как сказал спортсмен TV2, на большой скорости он потерял управление и упал.

Я ехал слишком быстро! Дорога была сложной, я потерял управление и взлетел в воздух. Скорость была примерно 70 километров в час. Моё тело было фактически избито, и всё закончилось больницей. Просто удивительно, что я избежал переломов, — признался Большунов.

По его словам, в то время он испытывал проблемы с ахиллом, из-за чего был вынужден внести изменения в тренировочный процесс. А уже после аварии начал испытывать проблемы с челюстью. Большунов заявил, что подготовка к олимпийскому сезону прошла не так, как он хотел.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медали. Также российский лыжник является чемпионом мира по лыжным гонкам в скиатлоне 15 + 15 километров, обладателем шести серебряных и одной бронзовой награды.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал семь спортсменов, которые поедут на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия). Вакантным у мужчин осталось только одно место, оно определится завтра, когда будет озвучен состав женской сборной.