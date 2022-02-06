Большунов рассказал о ситуации, из-за которой норвежцы подали протест
Михаил Потапов
Михаил Потапов
20:01, 06 февраля 2022
Александр БольшуновФото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о ситуации во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине, из-за которой сборная Норвегии попыталась опротестовать его победу. По словам спортсмена, он положил палку и побежал дальше. Это произошло случайно, без умысла, сообщает NRK.
Это произошло случайно, без умысла. Я просто положил палку и побежал дальше, — сказал Большунов.
О протесте Норвегии стало известно сразу после гонки. Причиной стало то, что Большунов во время смены лыж бросил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо.
Жюри внимательно рассмотрело эпизод. Клебо это не помешало при смене лыж, поэтому протест не будет удовлетворён.
Россиянин выиграл скиатлон и завоевал золотую медаль Олимпиады-2022. Он опередил пришедшего к финишу вторым Дениса Спицова на минуту и 11 секунд. Клебо занял 29-е место.