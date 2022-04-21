18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Другие

Большунов пропустит встречу с Путиным

Олимпийский чемпион будет в этом время на операции
16:27, 21 апреля 2022
Большунов пропустит встречу с Путиным Лыжник Александр Большунов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным. У него на этот день запланирована операция. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами, — сказала Вяльбе.

18 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не забыл о встрече с олимпийцами, но дата мероприятия будет оглашена позже. Ожидается, что встреча пройдёт 24 или 26 апреля.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Большунов стал обладателем пяти медалей: трёх золотых, серебра в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзы в командном спринте.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео