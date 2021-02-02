Большунов не выступит на этапе Кубка мира в Швеции

https://static.news.ru/photo/2bf0f724-6566-11eb-b829-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Российский лыжник Александр Большунов не будет выступать на этапе Кубка мира в шведском городе Ульрисехамн из-за подготовки к предстоящему чемпионату мира. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Александр Большунов пропустит этот этап, так как будет занят подготовкой к чемпионату мира, — отметил Бородавко.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне состоится 6–7 февраля. Чемпионат мира по лыжным видам спорта (лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдёт с 22 февраля по 7 марта в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.