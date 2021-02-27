Большунов принёс России первую золотую медаль на ЧМ

https://static.news.ru/photo/945ec104-7904-11eb-b537-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, который в эти дни проходит в немецком городе Оберстдорф.

Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды.

Стоит отметить, что золотая медаль Большунова стала для команды из РФ первой медалью на ЧМ.

Ранее российский лыжник Александр Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Спортсмен финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).

Ещё один представитель РФ Сергей Устюгов пришёл пятым (+17,41), писал NEWS.ru.