Большунов ответил на вопрос журналиста о допинге

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне, ответил на вопрос журналиста о возможном допинге в сборной РФ. Слова чемпиона приводит «Спорт-Экспресс».

Когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают своё местоположение, — сказал Большунов.

Он добавил, что задавать такие вопросы неправильно, и если бы журналисты видели, насколько сложны тренировки российских лыжников, то вопросы о допинге отпали бы.

В воскресенье Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал на спуске на первом круге. Вторым стал другой, россиянин Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.