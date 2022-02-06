Большунов ответил на вопрос журналиста о допинге

Большунов раскритиковал журналиста за вопрос о допинге
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:06, 06 февраля 2022
Александр БольшуновФото: Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне, ответил на вопрос журналиста о возможном допинге в сборной РФ. Слова чемпиона приводит «Спорт-Экспресс».
Когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают своё местоположение, — сказал Большунов.
Он добавил, что задавать такие вопросы неправильно, и если бы журналисты видели, насколько сложны тренировки российских лыжников, то вопросы о допинге отпали бы.
В воскресенье Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал на спуске на первом круге. Вторым стал другой, россиянин Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.