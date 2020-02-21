https://static.news.ru/photo/46031a3a-548b-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vegard Wivestad/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал обвинения норвежских журналистов и спортсменов, которые считают, что россиянин мог получить преимущество в масс-старте благодаря снегоходу, который шёл рядом.

Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор, его и видно толком не было, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить, — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Большунов одержал победу в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур», преодолев 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7 секунды), третьим пришёл его соотечественник Эмиль Иверсен (+51.8).