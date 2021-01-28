Большунов одержал победу в гонке на этапе Кубка мира в Швеции

https://static.news.ru/photo/8257b0fe-622c-11eb-93b7-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Так, спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание — 1,8), на третьем месте оказался его соотечественник Шур Рёте (+23,9).

В ближайшее время состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем. Соревнования завершатся 31 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова после инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти, сообщил президент FSA Маркку Хаапасалми.

На финише россиянин сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.