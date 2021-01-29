Большунов одержал победу в масс-старте в Швеции

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды. Вторым пришёл норвежец Йоханнес Клебо (+0,4), третьим стал его соотечественник Пол Гольберг (+0,4).

На второй половине дистанции Большунов упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.