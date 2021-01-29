Большунов оценил свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

https://static.news.ru/photo/120abc78-6309-11eb-99e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне. В ходе гонки спортсмен упал.

По его словам, это была очень быстрая гонка.

Выглядело всё очень страшно. Мне повезло, что в меня никто не врезался и мне не сломали палки. Я оказался в конце группы, и было очень сложно вырваться вперёд. Надо было обогнать человек 40, и у меня это получилось, — отметил Большунов, слова которого приводит Sport24.

Спортсмен также добавил, что перед гонкой у него была совершенно другая тактика — падение внесло свои коррективы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.