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Большунов, Непряева: названы самые высокооплачиваемые лыжники

Metaratings назвал самых выскооплачиваемых лыжников года
18:54, 03 февраля 2022
Большунов, Непряева: названы самые высокооплачиваемые лыжники Наталья Непряева Фото: Andrea Solero/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Опубликован список самых высокооплачиваемых лыжников сезона-2021/22. В число лидеров вошли россияне Александр Большунов и Наталья Непряева. Исследование провёл портал Metaratings.ru.

Среди мужчин больше всех призовых от Международной федерации лыжного спорта (FIS) получил норвежец Йоханнес Клебо. Премиальные лидера Кубка мира на данный момент составляют 120,9 тысячи евро. На втором месте — россиянин Александр Большунов (67,7 тысячи), на третьем — финн Иво Нисканен (42,9 тысячи). В десятку также вошли Сергей Устюгов (26,7), Денис Спицов (25,5) и Иван Якимушкин (19,4).

Среди женщин на первом месте россиянка Наталья Непряева с доходами в 75,9 тысячи евро. Она — единственная россиянка в топ-10. Второе и третье места занимают шведки Майя Далквист и Эбба Андерссон соответственно.

Ранее в четверг сообщалось, что футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар.

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