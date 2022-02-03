Большунов, Непряева: названы самые высокооплачиваемые лыжники

Опубликован список самых высокооплачиваемых лыжников сезона-2021/22. В число лидеров вошли россияне Александр Большунов и Наталья Непряева. Исследование провёл портал Metaratings.ru.
Среди мужчин больше всех призовых от Международной федерации лыжного спорта (FIS)
Среди женщин на первом месте россиянка Наталья Непряева с доходами в 75,9 тысячи евро. Она — единственная россиянка в топ-10. Второе и третье места занимают шведки Майя Далквист и Эбба Андерссон соответственно.
Ранее в четверг сообщалось, что футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар.