Большунов, Непряева: названы самые высокооплачиваемые лыжники

Опубликован список самых высокооплачиваемых лыжников сезона-2021/22. В число лидеров вошли россияне Александр Большунов и Наталья Непряева. Исследование провёл портал Metaratings.ru.

Среди мужчин больше всех призовых от Международной федерации лыжного спорта (FIS) получил норвежец Йоханнес Клебо. Премиальные лидера Кубка мира на данный момент составляют 120,9 тысячи евро. На втором месте — россиянин Александр Большунов (67,7 тысячи), на третьем — финн Иво Нисканен (42,9 тысячи). В десятку также вошли Сергей Устюгов (26,7), Денис Спицов (25,5) и Иван Якимушкин (19,4).

Среди женщин на первом месте россиянка Наталья Непряева с доходами в 75,9 тысячи евро. Она — единственная россиянка в топ-10. Второе и третье места занимают шведки Майя Далквист и Эбба Андерссон соответственно.

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