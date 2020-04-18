Большунов не получил деньги за победу в лыжном марафоне в Холменколлене

Организаторы марафона в норвежском Холменколлене до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова, из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса.
Нам нужно убедиться, что у нас есть план в этой чрезвычайной ситуации, прежде чем мы расплатимся с нашими кредиторами. Поэтому с выплатой призовых придётся подождать, пока всё не будет под контролем, — заявила председатель оргкомитета этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сотерей телеканалу NRK.
Марафон на 50 км классическим стилем с общего старта прошёл 8 марта. Большунов должен получить за победу 10 тысяч швейцарских франков.
Большунов досрочно за пять гонок до конца сезона стал победителем в общем зачёте лыжников, писал NEWS.ru.
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