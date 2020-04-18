Большунов не получил деньги за победу в лыжном марафоне в Холменколлене

https://static.news.ru/photo/e9cabbfe-816e-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Организаторы марафона в норвежском Холменколлене до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова, из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Нам нужно убедиться, что у нас есть план в этой чрезвычайной ситуации, прежде чем мы расплатимся с нашими кредиторами. Поэтому с выплатой призовых придётся подождать, пока всё не будет под контролем, — заявила председатель оргкомитета этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сотерей телеканалу NRK.

Марафон на 50 км классическим стилем с общего старта прошёл 8 марта. Большунов должен получить за победу 10 тысяч швейцарских франков.

Большунов досрочно за пять гонок до конца сезона стал победителем в общем зачёте лыжников, писал NEWS.ru.