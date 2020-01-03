Россиянин Александр Большунов назвал своего партнёра по национальной команде Сергея Устюгова фаворитом многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
Вероятно, что Устюгов главный фаворит, потому что у него больше всего опыта, — цитирует Большунова TV2.
В общем зачёте «Тур де Ски» Большунов занимает второе место, уступая лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо одну секунду. Сергей Устюгов занимает третье место (+15).
Ранее Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.
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