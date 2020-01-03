Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира, который прошёл в немецком Винтерберге.

Первое место заняли Стефани Шнайдер и Кира Липперхайде (1 минута 55,46 секунды). Серебро завоевали Мариама Яманка и Анника Дражек (+0,04 секунды), третья строчка досталась Лауре Нольте и Деборе Леви (+0,13)....