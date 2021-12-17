Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. Отечественные спортсмены уступили только двум дуэтам из Норвегии. Отставание Большунова и Ретивых от победителей составило 0,6 секунды.
Золото завоевали Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, серебро досталось Синдре Бьёрнестаду Скару и Ховарду Сёлосу Тёгбёлю (+0,42).
Ещё один российский дуэт — Денис Филимонов и Фёдор Назаров — не смог преодолеть барьер полуфинала, заняв восьмое место из 18.
Ранее олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков заявил, что неудачные выступления Большунова на Кубке мира могут быть связаны с нехваткой соревновательной практики. Окончательный ответ на этот вопрос должен дать тренер спортсмена Юрий Бородавко. По словам Легкова, у четырёхкратного призёра Олимпийских игр ещё есть время, чтобы набрать форму.