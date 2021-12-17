Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании Алина Загитова заработала 1,282 млн рублей за выступления в Дубае в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его создательницей является золотая медалистка Игр-2006 в Турине Татьяна Навка. Источником финансирования стала субсидия из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Загитова приняла участие в шоу 4 и 5 декабря. За каждое выступление фигуристка заработала 641 тысячу рублей. При этом договор с организацией «Росконцерт» был заключён на имя Лейсан Загитовой —...