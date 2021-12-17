18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене

14:50, 19 декабря 2021
Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене Александр Большунов Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. Отечественные спортсмены уступили только двум дуэтам из Норвегии. Отставание Большунова и Ретивых от победителей составило 0,6 секунды.

Золото завоевали Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, серебро досталось Синдре Бьёрнестаду Скару и Ховарду Сёлосу Тёгбёлю (+0,42).

Ещё один российский дуэт — Денис Филимонов и Фёдор Назаров — не смог преодолеть барьер полуфинала, заняв восьмое место из 18.

Ранее олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков заявил, что неудачные выступления Большунова на Кубке мира могут быть связаны с нехваткой соревновательной практики. Окончательный ответ на этот вопрос должен дать тренер спортсмена Юрий Бородавко. По словам Легкова, у четырёхкратного призёра Олимпийских игр ещё есть время, чтобы набрать форму.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео