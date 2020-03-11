https://static.news.ru/photo/a8667fa6-6321-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии.

Четыре лыжника именно этой скандинавской страны шли в общем зачёте вслед за Большуновым (2221 очко). Ближайшим преследователем россиянина являлся Йоханнес Клебо (1726 очков).

Глава комитета по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжного спорта Турбьорн Скугстад решение игнорировать оставшиеся этапы в Канаде и США объяснил угрозами, которые несёт коронавирус, сообщает норвежский телеканал NRK.

В данной ситуации, думая о риске распространения коронавируса и заражения, на нас лежит ответственность за то, чтобы отдать приоритет здоровью, а не достижениям, — отметил он.

До Большунова выиграть общий зачёт Кубка мира россиянам не удавалось. Делали это спортсмены ещё СССР — Александр Завьялов (дважды) и Владимир Смирнов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Большунов одержал досрочную победу в зачёте Кубка мира в дистанционных гонках, став обладателем «Малого хрустального глобуса». В текущем сезоне осталось два дистанционных старта. На данный момент в активе россиянина 1293 очка, ближайший преследователь норвежец Шур Рёте уступает Большунову 429 очков и уже не сможет догнать его.