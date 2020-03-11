https://static.news.ru/photo/1afd93a8-6442-11ea-85e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusvelocycling/instagram.com

Большинству гонщиков команды «Газпром-РусВело» разрешили покинуть карантин в ОАЭ, который был объявлен на территории отеля в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.

Гонщики и сотрудники велокоманды находились в отеле две недели, за которые прошли пять тестов на коронавирус, — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Также был выписан из госпиталя итальянский гонщик Имерио Чима.

В данный момент на карантине в госпитале в Абу-Даби находятся два гонщика и два сотрудника команды.

Ранее сообщалось, что у гонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова был положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.

Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126 136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68 126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса.