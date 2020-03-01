https://static.news.ru/photo/ec4ddbca-5c59-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Джоэль Боломбой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новый контракт с российским форвардом Джоэлем Боломбоем.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Детали контракта не разглашаются.

Невероятно счастлив, что остаюсь в семье ЦСКА, — приводит слова Боломбоя пресс-служба «армейцев».

26-летний баскетболист перешёл в ЦСКА в 2018 году и в дебютный сезон сумел помочь коллективу добиться чемпионства в Евролиге и Единой лиге ВТБ. После получения российского гражданства осенью 2018 года принимал участие в квалификационных матчах чемпионатов мира и Европы в составе национальной команды.

Матч 27-го тура баскетбольной Евролиги между итальянским «Миланом» и испанским «Реалом» пройдёт без зрителей из-за распространения в Италии коронавируса, сообщает пресс-служба Евролиги, ранее писал NEWS.ru.