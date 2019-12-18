https://static.news.ru/photo/81661800-21de-11ea-9bad-fa163e074e61_660.jpg Джоэл Боломбой с мячом Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб ЦСКА на своём паркете обыграл белградский коллектив «Црвена Звезда» со счётом 100:74 (26:21; 26:23; 24:18; 24:12). Тяжёлый форвард «армейцев» Джоэл Боломбой рассказал, обращает ли внимание на результативность заброшенных мячей и уточнил, что в нынешнем сезоне Евролиги нет слабых конкурентов.

— Уже не первую игру вы показываете высокую результативность. В этот раз вы набрали 17 очков. Как себя чувствуете?

— Серьёзно (смеётся)? Я не знал. Да это и неважно. Это не играет никакой роли. Я не обращаю внимание на набранные очки. Баскетбол — командная игра, мы бьёмся друг за друга. В этот раз повезло мне, в следующий — кому-то другому из коллектива. В целом, чувствую себя хорошо. Сейчас немного отдохнём и будем готовиться к следующей игре на выезде.

— Как вам игра? Показалось, «Црвена» не позволяла ЦСКА сильно расслабляться.

— Это был хороший матч, сложный. «Црвена Звезда», действительно, не позволяла нам отдыхать. Но мы знали, что они серьёзно подойдут к встрече, и не надеялись, что будет просто. У них отличный состав, очень опытные и сильные игроки, которые никогда не сдаются.

— Можете сказать, что «Црвена» — опасный соперник?

— Каждый соперник очень хороший и опасный. Как я уже сказал, в команде собраны достойные баскетболисты, которые играют в достаточно жёсткий, контактный баскетбол.

— А можете назвать самого сложного соперника для «красно-синих» в этом сезоне Евролиги?

— Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно, потому что ни одна команда не хочет легко отдавать очки. Каждый коллектив борется. Этот сезон очень непредсказуемо складывается: иногда мы теряем очки, иногда заставляем терять соперников. Но могу сказать, что каждый матч мы выкладываемся по полной. Нельзя сказать, что к кому-то мы готовимся меньше, а на какую-то команду уделяем больше времени. У нас очень плотный график, все игры для ЦСКА очень важны.

— Что сказал Димитрис Итудис после игры?

— Да ничего особенного (улыбается). Поблагодарил за хорошую игру, но сказал, что она уже в прошлом, теперь надо готовиться к предстоящей встрече в Стамбуле против «Анадолу Эфес».