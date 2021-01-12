Болгарские биатлонисты пропустят два этапа Кубка мира из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/212e691c-550c-11eb-a980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сборная Болгарии по биатлону не примет участие в шестом и седьмом этапах Кубка мира по биатлону в Оберхофе и Антхольце и продолжит подготовку к чемпионатам Европы и мира. Такое решение приняло правление Федерации биатлона Болгарии после того, как большая часть команды заразилась коронавирусом.

У нас есть решение правления Федерации биатлона Болгарии, которое было принято сегодня. Я предложил пропустить этап Кубка мира в Антхольце ради целенаправленной подготовки к чемпионату Европы и чемпионату мира. Это предложение федерация поддержала. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к главным стартам, а в конце сезона сделаем всё, чтобы завоевать эту квоту и спортсмены участвовали в Олимпийских играх в полном составе, тем более что перед нами стоит задача завоевания медалей, — рассказал NEWS.ru главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась эмоциями спортивного комментатора Дмитрия Губерниева от победы российской команды по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.