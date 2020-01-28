https://static.news.ru/photo/63996dcc-4196-11ea-a988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Болельщики создали петицию с предложением об изменении логотипа Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в честь разбившегося на вертолёте Коби Брайанта.

Нынешняя эмблема лиги появилась в 1971 году. За основу логотипа взят силуэт защитника Джерри Уэста, который также выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Фанаты предлагают варианты с силуэтом Брайанта, некоторые выдвигают версии смены цветов НБА с красно-синих на жёлто-фиолетовые, которые являются официальными цветами «Лейкерс». Петиция на Change.org набрала более миллиона подписей.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовала первое заявление со дня гибели легенды американской команды Коби Брайанта, писал NEWS.ru.