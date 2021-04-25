Болельщики назвали фигуристок Тутберидзе пенсионерками

https://static.news.ru/photo/7e4f0194-a677-11eb-9eb6-96000091f725_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира — 2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.

В ролике показано, как в подтрибунном помещении Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых под игру на скрипке в исполнении Елизаветы Турсынбаевой выполняют различные телодвижения. Общая картина выглядела так, будто у спортсменок скрипят суставы.

Фанаты шутку оценили.

Ранее сообщалось, что другая ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная восстановила тройной аксель, исполнив трюк на шоу. Более того, на прыжке был зафиксирован степ-аут.