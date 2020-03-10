https://static.news.ru/photo/3459e5a8-62a4-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paris-Nice/Facebook.com

Организаторы знаменитой велосипедной многодневной гонки «Париж — Ницца» ограничили доступ болельщиков в зоны старта и финиша.

Как сообщается в пресс-релизе Amaury Sport Organisation (ASO), буферные зоны созданы в 100 метрах перед подиумом на старте и 300 метрах на финише этапов. Кроме того, отменены интервью велогонщиков на старте и пресс-конференции в зоне финиша после окончания этапов.

Такое решение принято в рамках выполнения указа Министерства здравоохранения Франции, запрещающего сбор людей более 1 000 человек из-за риска распространения коронавируса. Подобные ограничительные меры будут действовать до 15 апреля 2020 года.

После двух этапов гонки генеральную классификацию возглавляет немец Максимилиан Шахман из команды Bora-Hansgrohe. На втором месте итальянец Джакомо Ниццоло (NTT Pro Cycling), на третьем — бельгиец Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo).

Ранее ASO внесла изменения по составу участников из-за отказа ряда команд выступать в гонке из-за вспышки коронавируса, писалNEWS.ru.