Более 600 российских легкоатлетов попадались на допинге с 2000 года

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов рассказал, что за последние 20 лет более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила.
В ВФЛА идёт огромнейшая работа по созданию базы данных по всем нарушителям антидопинговых правил в лёгкой атлетике с 2000 года. Нами уже выявлено потенциально более 600 человек, которые за этот период были нарушителями, — сказал Безуглов на онлайн-конференции «Российская лёгкая атлетика: пути выхода из кризиса».
Он отметил, что на данный момент дисквалификацию отбывают 90 спортсменов, ещё десять человек дисквалифицированы пожизненно. Больше всего нарушителей антидопинговых правил среди представителей Москвы, Мордовии, Санкт-Петербурга и Свердловской области.
Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдению за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.
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