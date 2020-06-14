Более 600 российских легкоатлетов попадались на допинге с 2000 года

https://static.news.ru/photo/c33b5e8a-ae5f-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов рассказал, что за последние 20 лет более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила.

В ВФЛА идёт огромнейшая работа по созданию базы данных по всем нарушителям антидопинговых правил в лёгкой атлетике с 2000 года. Нами уже выявлено потенциально более 600 человек, которые за этот период были нарушителями, — сказал Безуглов на онлайн-конференции «Российская лёгкая атлетика: пути выхода из кризиса».

Он отметил, что на данный момент дисквалификацию отбывают 90 спортсменов, ещё десять человек дисквалифицированы пожизненно. Больше всего нарушителей антидопинговых правил среди представителей Москвы, Мордовии, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдению за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.