Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, чего они не могут себе позволить.
Бойкова отметила, что она очень быстро набирает вес и не может себе позволить поправиться. А её партнёр Козловский не может играть в футбол, так как есть вероятность получить травму,
Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в парном катании на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы. Спортсмены без ошибок откатали как произвольную, так и короткую программы и побили мировой рекорд в короткой — 82,34. Для аналогичного достижения в произвольной им чуть-чуть не хватило, они получили 152,2 балла, что является вторым в истории результатом, писал NEWS.ru.
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