https://static.news.ru/photo/0b65b29a-403e-11ea-bddc-fa163e074e61_660.jpg Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, чего они не могут себе позволить.

Бойкова отметила, что она очень быстро набирает вес и не может себе позволить поправиться. А её партнёр Козловский не может играть в футбол, так как есть вероятность получить травму, рассказал он RT.

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в парном катании на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы. Спортсмены без ошибок откатали как произвольную, так и короткую программы и побили мировой рекорд в короткой — 82,34. Для аналогичного достижения в произвольной им чуть-чуть не хватило, они получили 152,2 балла, что является вторым в истории результатом, писал NEWS.ru.