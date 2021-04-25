Бойкова и Козловский ответили на слухи о переходе к Мозер

https://static.news.ru/photo/a749c4c6-a6a9-11eb-ae3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опровергли появившуюся информацию об уходе от Тамары Москвиной к Нине Мозер. Об этом они рассказали в прямом эфире в Instagram.

На данный момент спортсмены находятся в Новогорске на постановочном сборе. Пара специально провела эфир, чтобы развеять слухи, так как они распространились и «в мире фигурного катания». Некоторое время назад, как сообщает Козловский, Москвина честно поговорила с ребятами и рассказала, что ей стало известно о решении перехода «в июле параллельно с открытием катка Нины Мозер».

Мы даже не знали об открытии катка. И никак не связывались с Ниной Михайловной. Олимпийский сезон — не время для экспериментов, — сказала Бойкова.

Козловский добавил, что пара работает с Москвиной с самого начала карьеры и к Олимпиаде продолжат готовиться именно с ней.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала российских фигуристок, которые должны претендовать на участие в Олимпиаде. Среди спортсменок она выделила Алёну Косторную, восстановившую тройной аксель.