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Бойкова и Козловский не поаплодировали конкурентам во время награждения ЧЕ

Фигуристы Бойкова и Козловский отказались аплодировать Тарасовой и Морозову на награждении
16:02, 14 января 2022
Бойкова и Козловский не поаплодировали конкурентам во время награждения ЧЕ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Бронзовые призёры чемпионата Европы 2022 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отказались аплодировать Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову во время вручения им серебряных медалей на церемонии награждения чемпионата Европы. Бойкова и Козловский выступают под руководством Тамары Москвиной.

При этом когда золотые медали вручали их одногруппникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, бронзовые призёры аплодировали.

Суммарная оценка Бойковой и Козловского за оба проката составила 227,23 балла. Тарасова и Морозов с 236,43 балла стали вторыми, Мишина и Галлямов с результатом 239,82 балла выиграли чемпионат Европы.

Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа у мужчин состоится 14 января в 19:00, у женщин — 15 января в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За свой прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе.

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