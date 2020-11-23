Богалий объяснила провал Халили в контрольных стартах

https://static.news.ru/photo/42fc64a8-2d80-11eb-8e09-fa163e074e61_660.jpg Анна Богалий Фото: Анна Богалий/vk.com

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий объяснила неудачное выступление перспективного 22-летнего биатлониста Карима Халили в контрольных стартах сборной России, из-за которого он не попал в состав команды на Кубок мира.

Я не знаю, как готовился тот же Карим Халили, но молодым ребятам как раз тоже не хватает стабильности в стрельбе. Многое зависело и от того, какая работа была проделана накануне контрольных. Если была подготовка к ним как к отбору — то это одно, если была обычная работа по подготовке к зимнему сезону, то это уже другая история. Может, у тренерского штаба был разговор с Каримом, чтобы он готовился к январю-февралю и там выходил на другой уровень. Может, проделанные объёмы работы сейчас у него ещё не усвоились, — рассказала Богалий NEWS.ru.

Также Богалий отметила, что на контрольных стартах опытные спортсмены чувствуют себя увереннее, а потому им проще пройти отбор в национальную команду.

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