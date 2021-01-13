Боец ММА Шлеменко назвал плюсы в бое Плющенко и хореографа Железнякова

https://static.news.ru/photo/4285cafa-5652-11eb-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Шлеменко/vk.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал возможный бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым из группы Этери Тутберидзе.

Это очень выгодная история с точки зрения привлечения аудитории. Не все, кто следят за фигурным катанием, наблюдают за MMA. К тому же, это нечто новое. Из фигурного катания никто не приходил на ринг, чтобы выяснить отношения. Ещё один плюс заключается в том, что люди не стали выяснять отношения на улице, в общественном месте, показывая тем самым неуважение ко всем другим, невоспитанность, а решили всё уладить адекватным способом. Как модель выяснения отношений выход на ринг — это нормальное проявление. Раньше были дуэли, сейчас можно подраться на ринге, — сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также боец отметил, что шансы на победу у обоих участников боя одинаковые.

С точки зрения профессионализма в бою, то вряд ли будет что-то запредельно интересное. Шансы в бою одинаковые. Если бы они выходили на лёд, то преимущество было бы за Плющенко, а смешанные единоборства, как новая для обоих сфера, уравнивают шансы, — заключил он.

Хореограф Александр Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, захотел подраться с Евгением Плющенко на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». Двукратный олимпийский чемпион принял вызов.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала возможный бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым из группы Этери Тутберидзе.