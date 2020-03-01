https://static.news.ru/photo/a4e7501c-5bab-11ea-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бочарников Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.

Две золотые медали — это сбывшаяся мечта на домашнем чемпионате. Я очень счастлив побеждать дома, особенно с национальным флагом. Такое произошло впервые в моей карьере. Это удивительные чувства. Когда я взял флаг, даже не знал, что с ним делать. Я видел, как с ним финишировали другие спортсмены, и старался делать то же самое, — сказал Бочарников журналистам.

Он также рассказал о том, что помогло ему стать первым.

У меня не было плана на гонку, я просто старался аккуратно стрелять. Видел, что соперники много промахиваются и перед последним рубежом у меня был отрыв в минуту. Старался не думать об этом, а делать нормальную стрелковую работу, но это было непросто при такой шумной публике, поэтому я сделал два промаха, но норвежские соперники позволили мне финишировать с флагом, — добавил биатлонист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Бочарников занял первое место в пасьюте на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2), третьим стал его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2). До этого Бочарников одержал победу в суперспринте.