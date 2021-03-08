Бобслеисты с победы стартовали в Лиге звёзд спорта по игре CS:GO

https://static.news.ru/photo/a58043b6-80ae-11eb-a495-96000091f725_660.jpg Фото: counter-strike.net

Сборная бобслеистов Unluko Maluko обыграла команду легкоатлетов Athletics Esports в игре Counter-Strike: Global Offensive в рамках Лиги звёзд спорта. Встреча дебютантов лиги прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 16:13.

Было незнание карты, незнание раскидок, а также некоторая дискоммуникация и мандраж. Но мы довольны тем, что игра была плотной, надеюсь, в следующие разы лучше повезёт с выбором карты, — сказал капитан легкоатлетов Артём Чермошанский, слова которого приводит пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

За Unluko Maluko выступили Илья MáLeK Малых, Дмитрий BlackGun Попов, Дмитрий fANbka Захряпин, Александр Sweetypotz Щербаков и Алексей ToonBoom Исаков. В запасе у них находится Владислав death Жаровцев. Честь лёгкой атлетики защищали Артём dowa13 Чермошанский, Тимур PV Моргунов, Александр Runner Носкевич, Денис dankey4 Богданов, Филипп feeeel Шабанов, запасным был Константин Cyberbulling Шабанов.

Кроме того, встречу между собой провели гандболисты HandballCS и танцоры Flames. Победу одержали вторые — 16:13.

Лига звёзд спорта по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский Киберспорт» и при поддержке департамента спорта города Москвы. NEWS.ru является информационным партнёром соревнований.