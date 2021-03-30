Боброва объяснила «негативную оценку» работы Этери Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/a545035c-9150-11eb-a111-96000091f725_660.jpg Екатерина Боброва Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка, чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила свои слова, сказанные ранее в адрес тренера Этери Тутберидзе.

В интервью «Собеседнику» спортсменка сообщила, что специалист «может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо». Эти слова разлетелись в СМИ.

По её мнению, фраза вырвана из общего контекста. Боброва утверждает, что она честна перед собой и аудиторией и всегда высказывает своё мнение.

Поясню свою позицию ещё раз. За большими достижениями на спортивной арене стоит титанический труд и строжайшая дисциплина. С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор — беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу, — написала Боброва на странице в Instagram.

Кроме того, она добавила, что каждый человек, идя в большой спорт, «понимает правила игры». Именно поэтому может показаться, что методы воспитания жестокие, однако «каждый тренер любит своего ученика и верит в него».

Вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает, кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны, — сообщает спортсменка.

Боброва убеждена, что исторически сложилось, что российская школа «достаточно жёсткая». Она опровергла возникшее мнение о негативной оценке работы Тутберидзе.

Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход — он выше и жёстче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя, — заключила она.

Между тем американский журналист Филипп Херш посчитал неприятным итоговый результат чемпионата мира по фигурному катанию, в частности занятый российскими одиночницами пьедестал почёта, писал NEWS.ru.