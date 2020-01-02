https://static.news.ru/photo/5363ab64-2d4d-11ea-8520-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случай со школьницей, которую Алина Загитова оттолкнула во время автограф-сессии, показывает, что фигуристка была «случайной чемпионкой», заявила блогер Лена Миро.

По её мнению, спортсменка поступила так с поклонницей, потому что «ей стало неприятно».

В силу своего характера Загитова, скорее всего, немного покатается в шоу Навки, разожрётся, выйдет замуж и будет внизу, в той самой толпе, которая так её раздражает, — написала Миро.

Она считает, что фигуристка продемонстрировала поведение «чванливого быдла», а не «королевы катка».

Блогер добавила, что чемпионка ушла из спорта из-за своего «характера простенькой и капризной бабёнки».

Ранее NEWS.ru писал, что Загитова несколько раз одёргивала пытавшихся потрогать её фанатов во время автограф-сессии. Одну девушку она оттолкнула. Мероприятие проходило в рамках ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».