«Блат творит чудеса»: почему на дочь Тутберидзе снова ополчились

Для танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина нынешний сезон в фигурном катании первый на уровне взрослых. Однако дочь Тутберидзе со своим партнёром уже успели заявить о себе. На двух турнирах подряд подопечные Игоря Шпильбанда показывают приличный результат. Впрочем, не все радуются успехам молодого дуэта. Многие связывают оценки Дэвис и Смолкина с помощью извне. О неоднозначном отношении к дебютантам взрослых соревнований — в нашем материале.

Родственные связи Дэвис с Этери Тутберидзе (Диана — единственная дочь прославленного тренера) с самого начала обрекли пару на повышенный интерес со стороны общественности. Однако с переходом во взрослые соревнования интерес к дуэту возрос в разы.

Ещё до старта нынешнего сезона Диана и Глеб оказались в центре внимания. Молодой дуэт, который ещё ни разу не ступил на лёд в качестве участников взрослых соревнований, подвергся невероятной критике. Причина — неожиданное попадание пары на один из этапов Гран-при сезона-2021/22. Так сложилось, что Диана и Глеб получили доступ к этапу взрослого Гран-при, не выполнив ни один из критериев отбора. Естественно, это обстоятельство не обошло стороной ни болельщиков, ни экспертов. Многие связали подобное решение с влиянием Тутберидзе не только на отечественное, но и на мировое фигурное катание. К сожалению, когда человек имеет подобные родственные связи, другой реакции и быть не может.

С тех событий прошло более пяти месяцев. Новый сезон уже стартовал, этапы Гран-при в самом разгаре, но разговоры об особенном отношении к дуэту Смолкина и Дэвис не утихают.

Впервые фигуристы появились на публике в этом сезоне на соревнованиях U.S. International Classic и с ходу взяли второе место. На следующем турнире Диана с Глебом тоже не стушевались. Подопечные Игоря Шпильбанда замкнули топ-5 на первом взрослом международном турнире, оставив позади немало ярких пар. Например, Диану с Глебом не смогли обойти чемпионы мира среди юниоров-2019 Лажо/Лага и призёры этапа Гран-при Фир/Гибсон. Дэвис и Смолкин действительно хорошо откатали свою произвольную программу и по заслугам расположились на пятой строчке. На этой мажорной ноте выступление фигуристов на Skate Canada должно было подойти к концу, но комментатор соревнований Илья Авербух решил немного добавить красок. После выступления дуэта Дэвис/Смолкин известный хореограф и постановщик бросил следующую фразу:

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все мечтают уже в этом году поехать на Олимпиаду. Первые две квоты забиты за Синициной/Кацалаповым и Степановой/Букиным, но борьба за третью путёвку будет серьёзная. Думаю, что Диана и Глеб там точно не будут статистами, — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Впрочем, не всем понравились слова Авербуха. Многие восприняли их как готовый план к действию. Готовый план Тутберидзе к отправлению дочери на Олимпиаду...

— Гогиевна давно уже доченьке призовое место на Олимпиаде купила. На эту Олимпиаду призовое, на следующую — золото. Она одиночницам своим покупает, а для доченьки всё и всех. Последнее с себя снимет, продаст, но дочурке место купит. (maryann)

— Диана — светоч в оконце мировых танцев? У неё одно достоинство — мама. Может быть, по жизни она неплохая девушка, но не танцорша совсем. Смолкин тоже партнёр мирового уровня? (luisita)

— Вы серьёзно? Да полно есть пар в 100 раз лучше, чем они. Только у них нет мамы — главного тренера в ФК! Диана деревянная и вообще не скользит. Как могли прекрасных Ангелополов задвинуть под них на Кубке — ума не приложу! Блат творит чудеса... (Омерзительная сахара)

Подобные обвинения и упрёки в адрес Дэвис возникают не в первый раз. И чем дальше, тем будет только хуже. Даже если в итоге фигуристка со своим партнёром честным образом отберётся на Игры, найдётся всё равно немало тех, кто припомнит Диане родственную связь с Тутберидзе. Такое не проходит незамеченным.