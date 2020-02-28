https://static.news.ru/photo/ea14d2b0-5a5a-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: basket.fc-zenit.ru

В 26-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» переиграл французский клуб АСВЕЛ — 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18).

В составе «Химок» самыми результативными стали Алексей Швед (24 очка и 13 результативных передач) и Юнас Йеребко (18 очков и 7 подборов).

У гостей лучшую результативность показали Адреян Пайне (14 очков и 6 подборов) и Дэвид Лайти (12 очков).

В первый игровой день тура петербургский «Зенит» на своей площадке уступил немецкой «Баварии» из Мюнхена — 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17).

Лидерами по набранным очкам у питерцев стали Остин Холлинз (18) и Густаво Айон (17 и 5 подборов), у гостей — Грег Монро (26 очков, 8 подборов и 5 результативных передач) и Пауль Ципсер (13 очков).

Московские «армейцы» также в родных стенах набрали лишь на два очка меньше испанской «Барселоны» — 80:82 (15:18, 25:19, 20:26, 20:19).

У каталонцев самыми результативными стали Никола Миротич (23 очка и 8 подборов) и бывший защитник ЦСКА Кори Хиггинс (17 очков и 5 подборов).

В составе «красно-синих» лучшую результативность показали Даниэл Хэкетт (17 и 4 «ассиста») и Дэрран Хиллиард (14 и 6 подборов).

Результаты остальных матчей 26-го тура: «Реал» (Мадрид, Испания) — «Панатинаикос» (Афины, Греция) — 96:78, «Альба» (Берлин, Германия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 86:99, «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 71:70, «Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 71:56.

ЦСКА (17 побед, 9 поражений) занимает пятое место в таблице регулярного чемпионата, «Химки» (12 побед, 14 поражений) находятся на восьмой (последней «кубковой») строчке, «Зенит» (7 побед в 26 встречах) — единоличный аутсайдер турнира (18-е место).

В предыдущем туре Евролиги столичные «армейцы» на выезде обыграли «Црвену Звезду», ранее писал NEWS.ru.