https://static.news.ru/photo/dd780160-6385-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Баскетбольный клуб ЦСКА несмотря на продолжение реализации билетов на домашние игры команды принял решение ограничить доступ журналистам в микст-зону и раздевалку команды.
В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах, — сообщается на официальной странице «армейцев» в Twitter.