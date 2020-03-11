https://static.news.ru/photo/dd780160-6385-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА несмотря на продолжение реализации билетов на домашние игры команды принял решение ограничить доступ журналистам в микст-зону и раздевалку команды.

В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах, — сообщается на официальной странице «армейцев» в Twitter.

Однако пресс-служба уточняет, что в послематчевой пресс-конференции с участием главного тренера «красно-синих» Димитриса Итудиса будет находиться один игрок ЦСКА.

Футбольный клуб ЦСКА возместит финансовые средства, реализованные от продажи билетов, тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион, ранее писал NEWS.ru.