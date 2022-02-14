Битва выиграна, но не война: допуск Валиевой до Игр — не повод для радости

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Апелляции МОК, WADA и ISU по вопросу отстранения спортсменки не были удовлетворены. На первый взгляд, новость кажется чудесной. Так и хочется крикнуть: «Ура! Справедливость восторжествовала!» Однако радоваться пока очень рано. Дело Валиевой ещё может обернуться большим разочарованием для всех нас.

CAS на стороне Валиевой. Пока

Давайте перед тем как перейти к сути дела, быстренько восстановим хронологию событий.

8 февраля было установлено, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 показала наличие запрещённого вещества триметазидина. В тот же день фигуристка была отстранена от Олимпиады Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Но уже 9 февраля спортсменка удачно оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете и вернула себе право выступать на Играх.

Сразу после этого три махины — Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ИСУ) — подали апелляцию в CAS, чтобы вернуть временное отстранение спортсменки. Но суд принял решение в пользу российской фигуристки. Почему?

Арбитры, которые вели дело, отметили несколько важных факторов, сыгравших в пользу Камилы (приведём самые главные из них).

Во-первых, Камила, которой ещё нет 16 лет, является «защищённым лицом» в соответствии со Всемирным кодексом ВАДА — то есть она априори может рассчитывать на смягчающие условия.

Во-вторых, многих смутило то обстоятельство, что результаты данных декабрьской пробы были обнародованы только полтора месяца спустя, во время Олимпиады — то есть вины Камилы в том, что попала на Игры с положительной пробой, нет никакой. Наоборот, она, грубо говоря, жертва халатной и невнимательной работы сотрудников стокгольмской лаборатории, куда был отправлен анализ.

Камила Валиева Григорий Сысоев/РИА Новости

Ну и, в-третьих, арбитры решили, что недопуск до Игр нанесёт фигуристке непоправимый ущерб. Опять-таки в силу возраста, в силу статуса, в силу того, что он сама оказалась невольной заложницей этой ситуации.

Всё только начинается

Что ж, завтра Камила выйдет на соревнования. Это в какой-то степени победа, но радоваться и ликовать раньше времени всё равно не стоит. Все главные разбирательства по делу ещё впереди.

Сегодня CAS занимался исключительно вопросом допуска или отстранения фигуристки от Игр. Никакие иные темы на заседании выездной панели суда не рассматривались. Разбирательство по существу — виновна спортсменка или нет — будет проходить уже после Олимпиады. И лишь итоговый вердикт по всему делу определит судьбу как самой фигуристки, так и медалей национальной команды.

МОК не хочет вручать медали России

Делать какие-либо прогнозы пока рано, так как весь этот процесс может затянуться на очень долгое время (вплоть до нескольких лет), но одно можно сказать точно уже сейчас: допустить Камилу до Игр было намного проще, чем в будущем отстоять её невиновность.

То, что в организме Валиевой нашли запрещённое вещество, — это подтверждённый факт. От этого уже никуда не денешься. Если удастся грамотно выстроить линию защиту (простым языком: доказать, что запрещёнка попала в организм случайно, без умысла), то есть надежда минимизировать наказание. Но если этого не удастся, то можно попрощаться с нашими медалями. И с теми, что были завоёваны в командном турнире, и с возможным золотом Камилы в личных соревнованиях у женщин.

К слову, медали-то у нас фантомные. МОК не провёл и не собирается проводить ни церемонию награждения призёров командного турнира, ни призёров женских соревнований (если Камила попадёт в тройку сильнейших) до тех пор, пока дело российской фигуристки не будет завершено.

Своим поведением МОК отчётливо даёт понять, что они не намерены просто так мириться с решением CAS и будут вести дело до того момента, пока Камилу не признают виновной. А когда это произойдёт, то и переживать по поводу разыгранных медалей не придётся. У них всё будет на руках.

Всё это, конечно, звучит страшно, но такой исход более чем реален. Поэтому давайте пока не будем особо усердствовать с ликованием. Война только начинается.