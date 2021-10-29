Битва выиграна: как Дина Аверина отомстила за Олимпиаду

Что ж, главная битва чемпионата мира по художественной гимнастике позади. Дина Аверина выиграла золото в личном многоборье в Китакюсю. Она не просто выиграла, а стала 18-й чемпионкой мира по художественной гимнастике. Это новый рекорд! (ранее больше побед было только у Евгении Канаевой). Рассказываем о легендарной победе, её значении и всех тех событиях, что ей предшествовали.

Ничто не забыто

Если бы каждая сборная перед поездкой на чемпионат мира по художественной гимнастике должна была выбрать девиз своей команды, то наши спортсмены, скорее всего, выступали бы под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Уж слишком глубокие раны оставила Олимпиада в Токио.

Восстанавливать хронологию событий, которые произошли около трёх месяцев назад, нет смысла. Во-первых, и так все всё помнят. Во-вторых, доколе. Просто скажем, что те два болезненных для отечественной художественной гимнастики поражения на Олимпиаде — одно в личном многоборье, второе — в командном — кроме прочего, сформировали просто сумасшедший настрой на турнир в Китакюсю. Без преувеличения наша команда ехала на чемпионат мира, как на войну. С молитвами, с иконами (это не шутка) и со стремлением доказать подлинное место России в художественной гимнастике.

Правда, было одно обстоятельство, которое могло смазать общее впечатление от великого реванша сборной России. На турнир не приехали Олимпийские чемпионы. Сначала с соревнований снялась израильтянка Линой Ашрам, которая обошла Дину Аверину в личном многоборье, потом стало известно, что на чемпионат мира не приедет сборная Болгарии (наши обидчики в командном). Впрочем, задачи на турнир от этого не менялись. Сборной России необходимо было выигрывать.

Лучшие

Дина и Арина Аверины YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Собственно, с побед турнир и начался. В первые дни соревнований разыгрывались медали в индивидуальных упражнениях. Большую часть побед в этой дисциплине на свой счёт записала Дина Аверина. Российская гимнастка взяла золото в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами. Единственная осечка произошла на ленте. Россиянка уступила 0,05 балла белорусской гимнастке Алине Горносько и заняла только второе место. В индивидуальных упражнениях два серебра и одну бронзу также взяла Арина Аверина.

В соревнованиях команд мы тоже дали всем фору. Наши гимнастки взяли золото в командном турнире и в групповом многоборье, что позволило нам уже после трёх дней соревнований выиграть неофициальный медальный зачёт турнира.

Однако на этом соревнования не закончились — главный финал в Китакюсю был впереди. 30 октября сёстры Аверины должны были побороться за медали личного многоборья. Многие эксперты называли этот день самым важным. Именно здесь должен был состояться главный реванш, реванш за Олимпиаду. Несмотря на то что российские гимнастки изначально считались фаворитками турнира (даже в квалификации взяли два первых места), никто не спешил вешать золото на шею Дине или Арине раньше времени. Памятуя соревнования в Токио, памятуя финал в упражнениях с лентой здесь, в Китасюсю, никто не хотел делать поспешные выводы.

Главный финал

Соревнования в индивидуальном многоборье открывала Дина Аверина. Она вышла на гимнастический ковёр с обручем. Программа была непростой, но гимнастке удалось избежать крупных помарок. Номер получился очень цельным, динамичным. Судьи его оценили в 28,000 баллов. Несмотря на то что эта оценка оказалась выше той, что получила гимнастка на квалификации, результат её не очень удовлетворил. А зря. Эта оценка позволила ей вырваться в лидеры соревнований. В первом круге её не смог никто превзойти. Даже белоруска Алина Горносько, которая отлично выступила с булавами.

У Арины Авериной первым предметом была лента. Та самая лента, которая с момента Олимпиады даётся гимнастке не лучшим образом. Но на этот раз программа под «Время вперёд!» была выполнена чисто. Судьи оценили этот номер на 23,500 балла. Главный тренер сборной России и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сначала очень удивилась оценкам, но Арина поспешила успокоить её. Действительно, 23,500 — это хороший балл за ленту.

Далее Дина вышла на ковёр с мячом. Несмотря на достаточно уверенное и чистое исполнение номера, судьи оценили выступление только на 28,250 балла. Эта оценка в разы меньше той, что была в квалификации. Неудивительно, что спортсменка и её тренер негативно отреагировали на эти баллы.

У Арины в финале индивидуальных упражнений были проблемы с обручем. Уронив предмет, гимнастка по итогу заняла только шестую строчку. Зато в индивидуальном многоборье спортсменка не совершила никаких грубых ошибок. Впрочем, судей всё равно Арина убедить не смогла — они очень долго выставляли оценку. В итоге — 24,150 балла. Довольно низкая оценка.

После двух предметов турнирная таблица выглядела следующем образом. Дина располагалась на промежуточном первом месте, Арина только на 11-м. Но ситуацию ещё можно было изменить.

Третьим предметом в исполнении Дины стали булавы. Очень яркий и зажигательный номер продемонстрировала российская гимнастка, а главное, всё было сделано чисто. Судьи оценили номер по достоинству — 28,700.

Дина Аверина YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Нельзя не отметить, что Алина Горносько, главная соперника россиянок, очень достойно выступила с обручем. Ей удалось реабилитироваться после не самого удачного номера с лентой. Баллы за обруч она получила высокие, но обогнать Дину всё равно не смогла.

Следом шла Арина с мячом. Эта программа у неё получилась лучше, чем выступление с обручем, хотя без помарок не обошлось. Оценка судей — 28,050 балла. Арина поднялась перед последней программой на четвёртую строчку. Лидер — Дина.

Последний круг. Дина вышла на гимнастический ковёр с лентой и выдала отличный номер. Судей настолько впечатлило выступление гимнастики, что они поставили очень высокую для лент оценку — 23,450! Даже сама спортсменка удивилась такому результату. Уже после этих баллов было понятно, что догнать россиянку будет невозможно.

Арина завершала выступление с булавами. Давление и необходимость набирать высокие баллы, догонять соперниц сказались на качестве исполнения номера. Арина переживала по ходу программы, а в конце и вовсе уронила предмет. Казалось, что за такую ошибку судьи нас не простят, однако на этот раз пронесло. Судьи поставили Авериной 27,450 балла. В итоге спортсменка поднялась на третье место и обогнать её уже не смог никто.

Завтра состоится последний день чемпионата мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны последние медали турнира. Но уже сейчас понятно, что наша сборная выдала максимум в Китакюсю. Мы первые. У Дины золото и рекорд в личном многоборье, у Арины — бронза. Битва выиграна. Теперь можно выдыхать.