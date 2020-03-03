https://static.news.ru/photo/453e4ad0-5d22-11ea-a40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Ткач/Facebook

Российская бильярдистка Юлия Ткач рассказала об отношении медицинского персонала к пациентам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирус в Первой инфекционной клинической больнице в Москве.

В палатах по шесть человек. У сестры [Кристины] на этаже все спокойно гуляют, пол моют раз в день. Ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще. Её соседки по палате болеют ангинами/ОРВИ/бронхитами, — написала Ткач на странице в Facebook.

Спортсменка добавила, что на предложение проверить пациентов на коронавирус персонал «хмыкнул» и заявил об отсутствии болезни на территории России. Кроме того, она сказала, что работники больницы общались с больными как с заключёнными, заявляя об отсутствии у них прав.

Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами как с заключёнными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности». Наш лечащий врач «ушла в отпуск», никого не лечат от реальных болезней, с которыми мы поступили (грипп, простуда). Жалобы заведующей отделением привели к ответу: «Это нужно обращаться к администрации», — сообщила спортсменка.

Позже Юлия сообщила, что её, Кристину и других пациентов перевезли в другую больницу, в отдельные палаты, и теперь все находятся на карантине как положено, все отдельно друг от друга. Тест на вирус у спортсменок дал отрицательный результат.

Юлия и Кристина Ткач попали в больницу по возвращении в Москву из Италии, где проходил турнир по бильярду. Кристина является одной из сильнейших бильярдисток Европы и России.

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