Тренер по биатлону Пихлер находится в коме после инфаркта

Бывший старший тренер сборных России и Швеции по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер был госпитализирован с инфарктом и помещён в искусственную кому.
Как сообщает шведское издание Expressen, Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. В настоящее время он находится в больнице города Траунштайн, а его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Как писал NEWS.ru, организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.
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