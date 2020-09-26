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Тренер по биатлону Пихлер находится в коме после инфаркта

15:23, 28 сентября 2020
Вольфганг Пихлер Вольфганг Пихлер Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший старший тренер сборных России и Швеции по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер был госпитализирован с инфарктом и помещён в искусственную кому.

Как сообщает шведское издание Expressen, Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. В настоящее время он находится в больнице города Траунштайн, а его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Как писал NEWS.ru, организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.

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