Тренер по биатлону Пихлер находится в коме после инфаркта

https://static.news.ru/photo/cf46c6e6-0185-11eb-93e9-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Пихлер Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший старший тренер сборных России и Швеции по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер был госпитализирован с инфарктом и помещён в искусственную кому.

Как сообщает шведское издание Expressen, Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. В настоящее время он находится в больнице города Траунштайн, а его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Как писал NEWS.ru, организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.