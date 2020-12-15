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Биатлонный тренер Лопухов тяжело переболел коронавирусом

14:37, 15 декабря 2020
Николай Лопухов Николай Лопухов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, ныне работающий с Татьяной Акимовой, Николай Лопухов перед стартом сезона перенёс коронавирус в тяжёлой форме.

Он недавно тяжело переболел коронавирусом и пролежал в Тюмени две недели, — рассказал NEWS.ru тренер тюменской команды Леонид Гурьев.

Также он отметил, что Акимова продуктивно проработала с Лопуховым, результатом чего стали «злость и настырность» на соревнованиях на Кубок России по биатлону. 18 декабря Акимова должна стартовать в спринте на четвёртом этапе Кубка мира.

Полностью интервью с Акимовой читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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