Биатлонный тренер Лопухов тяжело переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a5562fb6-3eca-11eb-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Николай Лопухов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, ныне работающий с Татьяной Акимовой, Николай Лопухов перед стартом сезона перенёс коронавирус в тяжёлой форме.

Он недавно тяжело переболел коронавирусом и пролежал в Тюмени две недели, — рассказал NEWS.ru тренер тюменской команды Леонид Гурьев.

Также он отметил, что Акимова продуктивно проработала с Лопуховым, результатом чего стали «злость и настырность» на соревнованиях на Кубок России по биатлону. 18 декабря Акимова должна стартовать в спринте на четвёртом этапе Кубка мира.

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