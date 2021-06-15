Биатлонный тренер Башкиров: со спортсменами говорим на одном языке

https://static.news.ru/photo/afb60020-ce81-11eb-8318-96000091f725_660.jpg Сергей Башкиров Фото: biathlonrus.com

Старший тренер одной из групп мужской сборной России Сергей Башкиров рассказал, как проходит подготовка его подопечных к предстоящему олимпийскому сезону.

Я бы не сказал, что где-то есть какие-то ограничения свободы. Мне сейчас работать очень интересно со спортсменами, которые, с одной стороны, уже знакомые, с другой — мы говорим с ними на одном языке. Понятно, что в летний подготовительный период процесс взаимоотношений ещё не встаёт остро, но у меня есть ощущение взаимопонимания со спортсменами, — рассказал Башкиров NEWS.ru.

Также наставник отметил, что у него нет претензий к спортсменам, все достаточно дисциплинированы и адекватно воспринимают предложенную нагрузку. Из перспективных молодых спортсменов Башкиров выделил Кирилла Бажина и Дениса Таштимерова.

Полностью интервью с Башкировым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».