Сборная России провела первый безмедальный этап в этом сезоне. Четвёртое место в спринте Светланы Мироновой стало лучшим результатом команды в дождливом Ле Гран Борнане, где россияне столкнулись с проблемой с подготовкой лыж и спадом физической формы. Оправдания тренеров порой выглядели откровенно нелепо. При этом рассуждения тренеров, спортсменов и руководства относительно причин неудач и выбора дальнейшего состава порой расходились друг с другом. В итоге тренеры свой выбор сделали, но правление снова может его скорректировать. В российском биатлоне никогда не будет спокойно.
В поисках чудо-машины
Если говорить коротко, россияне проиграли соперникам по двум причинам. Первая заключается в том, что после скоростной работы перед стартом сезона команда набрала хороший ход в Хохфильцене, а затем наступил предсказуемый спад. Сильнее всего он ударил по мужской сборной, причём заметно это было ещё в австрийской эстафете, когда и погода была наша, и лыжи ехали как надо. О том, что во Франции не стоит ждать австрийской феерии, мы предупреждали, а потому результаты в Ле Гран Борнане не стали неожиданностью.
Вторая причина — в отсутствии удачных структур лыж на дождливую погоду и мокрый снег. Российская сборная в период финансового кризиса в Союзе биатлонистов России (СБР) действительно проигрывает конкурентам в вопросах сервиса. Во-первых, в нашей большой команде трудятся всего четыре специалиста, а у конкурентов как минимум вдвое больше. В итоге российские сервисёры вынуждены откатывать по 50 км в день при тестировании инвентаря, нагрузка и цена ошибки возрастают. Во-вторых, у наших соперников есть штайншлифт-машина — станок для нанесения на лыжи структур, которые позволяют добиваться скольжения в конкретных погодных условиях. Нашим же приходится пользоваться структурами, созданными производителями. Наконец, кадровый состав сервисной группы за последние годы не улучшился, а многолетний лидер-сервисёр сборной Валерий Шашкин в межсезонье перешёл в команду Словении.
Однако поражает, с какой настойчивостью руководство СБР пытается валить все неудачи именно на подготовку лыж. Об этом в своих интервью говорили оба старших тренера сборных, показывали сюжеты на «Матч ТВ» и даже созывали экстренное командное собрание. Владимир Драчёв публично пообещал решить проблему и найти шлифт-машину к чемпионату мира и при этом сослался на нехватку специалистов, способных с ней продуктивно работать. При этом сами спортсмены, за исключением Александра Логинова, в блиц-интервью после гонок на лыжи особо не жаловались. Лыжи лыжами, но невозможно только за счёт них проигрывать по минуте на круге Йоханнесу Бё, что мы наблюдали в мужском масс-старте. У женщин же не было ни ужасающего проигрыша, ни доминирования двух команд. Более того, аналогичный спад прослеживается и у второй команды на Кубке IBU. Такую версию подтвердил в беседе с обозревателем NEWS.ru и бывший сервисёр сборной России Андрей Новиков.
Все эти секретные технологии — популярный миф. Готовят лыжи все более-менее одинаково, но есть старая как мир отмазка. Если силёнок нет, вали всё на лыжи.
Привлечь спонсоров любой ценой
Но зачем СБР нужно сейчас педалировать тему и искать какие-то оправдания? Дело в том, что в федерации серьёзные проблемы со спонсорами и как следствие с финансами. Значительная часть рекламных площадей, за которые руководство вело войну со спортсменами в межсезонье, до сих пор пустует, а серьёзную финансовую поддержку обеспечивает только титульный спонсор — «Газпром». Следствием этого является и нехватка людей в сервис-бригаде, и оплата части сборов регионами, и невозможность приглашать иностранных специалистов. Поиском спонсоров в СБР занимается маркетинговое агентство, и с нового года (как впрочем и год назад) нам обещают улучшение ситуации.
Осложняет проблему и след прошлых допинг-скандалов и возможные санкции для всего российского спорта. Именно поэтому СБР важно показать товар лицом именно сейчас. По этой причине форму пришлось немного форсировать в начале сезона, что дало хороший результат в Хохфильцене — четыре медали в шести гонках. Дальше начался спад, который общественности, а главное, этим самым потенциальным спонсорам, нужно было как-то объяснить. Вот, дескать, видите, всё дело в лыжах, а купите штайншлифт-машину, оплатите работу специалистов, и снова будем каждый день медали выигрывать.
О том, насколько боеспособны наши биатлонисты и чего ждать от них на чемпионате мира, покажут январские этапы. Пока рвать на себе волосы и паниковать из-за результатов в Анси преждевременно, хотя астрономический проигрыш ходом мужской команды вызывает беспокойство. Когда это лидер сборной Александр Логинов показывал 36-й результат на лыжне, как это было в гонке преследования, а Матвей Елисеев с безупречной стрельбой финишировал предпоследним в масс-старте. Старший тренер Сергей Белозёров и вовсе вытащил из нафталина старую волынку: «Мы готовимся к чемпионату мира». В сезоне-2010/11 эту фразу многократно произносил тогдашний главный тренер Владимир Барнашов, после чего она стала мемом. Неужели Белозёрову захотелось по собственной воле превратиться в комического персонажа?
Тренерское бесправие
Впрочем, тренерам в нынешней команде остаётся только посочувствовать, что охотно делают их иностранные коллеги. Работавшие в России Вольфганг Пихлер и Рикко Гросс до сих пор в шоке от российской традиции руководства влезать в работу тренерского штаба, которая существовала во все времена, а сейчас достигла гипертрофированных масштабов. Гросс, в частности, заметил, что ни в Германии, ни в Австрии такую картину невозможно представить. Дошло до того, что перед стартом сезона правление отменило тренерские решения в выборе состава команды.
Представьте, что во время серьёзной операции каждое действие хирург должен согласовывать с консилиумом в составе главврача, его зама, заведующего отделением, замом по хозяйственной части, бухгалтером и профессором из НИИ травматологии. Роль тренера в нынешней сборной России низведена от уровня творца до обслуги: постоял на рубеже, покричал на трассе, сказал в интервью спущенные сверху тезисы, доложил ситуацию руководству и получил новые указания, вплоть до выбора состава. Показательно, что и в скандальной ситуации с Бабиковым Белозёров не принимал окончательного решения сам, а всё время кивал на вышестоящее начальство.
Сейчас, оказавшись перед очередным выбором, старшим тренерам впору вновь задать известный вопрос героя Достоевского Родиона Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»
Тренеры должны принимать участие в выборе? Мы один раз приняли участие — и получили, — сказал тренер женской команды Леонид Гурьев в эфире канала «Матч ТВ».
Тогда это решение коснулось Ирины Старых, которая показала второй результат на отборе и должна была войти в состав команды на декабрьские этапы Кубка мира. Однако вице-президент СБР Алексей Нуждов приложил все силы, чтобы блокировать это решение, сославшись на странный пункт в критериях отбора, по которому она может претендовать только на Кубок IBU. В итоге Старых было суждено стать мировым лидером на этом соревновании и невключение её в январский состав стало бы грубым нарушением этих самых критериев. Но и в этой ситуации президент СБР Владимир Драчёв называл в качестве претенденток на попадание в основную команду выступавших гораздо скромнее Анастасию Морозову и Полину Шевнину. Видимо, он до последнего надеялся, что кому-то из них удастся потеснить Старых, но Ирина решила все вопросы на третьем этапе, в обеих гонках став лучшей в команде. Именно поэтому в женской сборной она сменит крепко сдавшую к концу декабря новобранку Тамару Воронину.
У мужчин ситуация с отбором осложнилась тем, что его критерии выполнили только три человека: Александр Логинов, Матвей Елисеев и лучший из россиян на Кубке IBU юниор Карим Халили. Оставшиеся три места тренеры должны были заполнить своим решением. В итоге они предпочли оставить всех, кто бегал в декабре: Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Никиту Поршнева и Эдуарда Латыпова. Халили предложено либо оставить на Кубке IBU, либо взять запасным.
С таким решением не согласились члены правления, прежде всего, по информации NEWS.ru, всё тот же Нуждов, который, предположительно, и инициировал утечку этой информации в прессу. На заседании правления 23 декабря будет рассмотрен вопрос о недопуске на январские этапы Гараничева и Малышко. По ним предполагается голосование. Если в случае с Малышко, ставшим худшим в команде по итогам выступлений в Анси, ситуация выглядит логично, и было бы достаточно предложить заменить на Халили именно его, то Гараничев сейчас занимает 31-е место в общем зачёте Кубка мира и является третьим среди россиян.
Очередное попрание спортивного принципа сейчас никого не удивит. Достаточно вспомнить, как после 14-го места в индивидуальной гонке Антону Бабикову не нашлось места даже на Кубке IBU, хотя этап в Эстерсунде он завершил на четвёртом месте в сборной России. В итоге ему предложили либо стать запасным на оставшиеся этапы, либо ехать домой без оружия, возврат которого был оформлен на конец декабря. Сейчас под раздачу попадают Гараничев и Малышко. Если вспомнить, что эти трое спортсменов вместе с лидером сборной активнее всех проявили себя в критике предложенных Нуждовым контрактов и в итоге вынудили СБР пойти на компромисс, картина становится понятной. Александр Логинов, берегите себя!
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