Сборная России провела первый безмедальный этап в этом сезоне. Четвёртое место в спринте Светланы Мироновой стало лучшим результатом команды в дождливом Ле Гран Борнане, где россияне столкнулись с проблемой с подготовкой лыж и спадом физической формы. Оправдания тренеров порой выглядели откровенно нелепо. При этом рассуждения тренеров, спортсменов и руководства относительно причин неудач и выбора дальнейшего состава порой расходились друг с другом. В итоге тренеры свой выбор сделали, но правление снова может его скорректировать. В российском биатлоне никогда не будет спокойно.

В поисках чудо-машины

Если говорить коротко, россияне проиграли соперникам по двум причинам. Первая заключается в том, что после скоростной работы перед стартом сезона команда набрала хороший ход в Хохфильцене, а затем наступил предсказуемый спад. Сильнее всего он ударил по мужской сборной, причём заметно это было ещё в австрийской эстафете, когда и погода была наша, и лыжи ехали как надо. О том, что во Франции не стоит ждать австрийской феерии, мы предупреждали, а потому результаты в Ле Гран Борнане не стали неожиданностью.

Вторая причина — в отсутствии удачных структур лыж на дождливую погоду и мокрый снег. Российская сборная в период финансового кризиса в Союзе биатлонистов России (СБР) действительно проигрывает конкурентам в вопросах сервиса. Во-первых, в нашей большой команде трудятся всего четыре специалиста, а у конкурентов как минимум вдвое больше. В итоге российские сервисёры вынуждены откатывать по 50 км в день при тестировании инвентаря, нагрузка и цена ошибки возрастают. Во-вторых, у наших соперников есть штайншлифт-машина — станок для нанесения на лыжи структур, которые позволяют добиваться скольжения в конкретных погодных условиях. Нашим же приходится пользоваться структурами, созданными производителями. Наконец, кадровый состав сервисной группы за последние годы не улучшился, а многолетний лидер-сервисёр сборной Валерий Шашкин в межсезонье перешёл в команду Словении.

Однако поражает, с какой настойчивостью руководство СБР пытается валить все неудачи именно на подготовку лыж. Об этом в своих интервью говорили оба старших тренера сборных, показывали сюжеты на «Матч ТВ» и даже созывали экстренное командное собрание. Владимир Драчёв публично пообещал решить проблему и найти шлифт-машину к чемпионату мира и при этом сослался на нехватку специалистов, способных с ней продуктивно работать. При этом сами спортсмены, за исключением Александра Логинова, в блиц-интервью после гонок на лыжи особо не жаловались. Лыжи лыжами, но невозможно только за счёт них проигрывать по минуте на круге Йоханнесу Бё, что мы наблюдали в мужском масс-старте. У женщин же не было ни ужасающего проигрыша, ни доминирования двух команд. Более того, аналогичный спад прослеживается и у второй команды на Кубке IBU. Такую версию подтвердил в беседе с обозревателем NEWS.ru и бывший сервисёр сборной России Андрей Новиков.

Все эти секретные технологии — популярный миф. Готовят лыжи все более-менее одинаково, но есть старая как мир отмазка. Если силёнок нет, вали всё на лыжи. Андрей Новиков бывший сервисёр сборной России по биатлону бывший сервисёр сборной России по биатлону

Привлечь спонсоров любой ценой

Но зачем СБР нужно сейчас педалировать тему и искать какие-то оправдания? Дело в том, что в федерации серьёзные проблемы со спонсорами и как следствие с финансами. Значительная часть рекламных площадей, за которые руководство вело войну со спортсменами в межсезонье, до сих пор пустует, а серьёзную финансовую поддержку обеспечивает только титульный спонсор — «Газпром». Следствием этого является и нехватка людей в сервис-бригаде, и оплата части сборов регионами, и невозможность приглашать иностранных специалистов. Поиском спонсоров в СБР занимается маркетинговое агентство, и с нового года (как впрочем и год назад) нам обещают улучшение ситуации.

Осложняет проблему и след прошлых допинг-скандалов и возможные санкции для всего российского спорта. Именно поэтому СБР важно показать товар лицом именно сейчас. По этой причине форму пришлось немного форсировать в начале сезона, что дало хороший результат в Хохфильцене — четыре медали в шести гонках. Дальше начался спад, который общественности, а главное, этим самым потенциальным спонсорам, нужно было как-то объяснить. Вот, дескать, видите, всё дело в лыжах, а купите штайншлифт-машину, оплатите работу специалистов, и снова будем каждый день медали выигрывать.

Спортсменки сборной России Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт (слева направо), завоевавшие серебряные медали на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в австрийском Хохфильцене Денис Костюченко/РИА Новости

О том, насколько боеспособны наши биатлонисты и чего ждать от них на чемпионате мира, покажут январские этапы. Пока рвать на себе волосы и паниковать из-за результатов в Анси преждевременно, хотя астрономический проигрыш ходом мужской команды вызывает беспокойство. Когда это лидер сборной Александр Логинов показывал 36-й результат на лыжне, как это было в гонке преследования, а Матвей Елисеев с безупречной стрельбой финишировал предпоследним в масс-старте. Старший тренер Сергей Белозёров и вовсе вытащил из нафталина старую волынку: «Мы готовимся к чемпионату мира». В сезоне-2010/11 эту фразу многократно произносил тогдашний главный тренер Владимир Барнашов, после чего она стала мемом. Неужели Белозёрову захотелось по собственной воле превратиться в комического персонажа?

Тренерское бесправие

Впрочем, тренерам в нынешней команде остаётся только посочувствовать, что охотно делают их иностранные коллеги. Работавшие в России Вольфганг Пихлер и Рикко Гросс до сих пор в шоке от российской традиции руководства влезать в работу тренерского штаба, которая существовала во все времена, а сейчас достигла гипертрофированных масштабов. Гросс, в частности, заметил, что ни в Германии, ни в Австрии такую картину невозможно представить. Дошло до того, что перед стартом сезона правление отменило тренерские решения в выборе состава команды.

Представьте, что во время серьёзной операции каждое действие хирург должен согласовывать с консилиумом в составе главврача, его зама, заведующего отделением, замом по хозяйственной части, бухгалтером и профессором из НИИ травматологии. Роль тренера в нынешней сборной России низведена от уровня творца до обслуги: постоял на рубеже, покричал на трассе, сказал в интервью спущенные сверху тезисы, доложил ситуацию руководству и получил новые указания, вплоть до выбора состава. Показательно, что и в скандальной ситуации с Бабиковым Белозёров не принимал окончательного решения сам, а всё время кивал на вышестоящее начальство.

Сейчас, оказавшись перед очередным выбором, старшим тренерам впору вновь задать известный вопрос героя Достоевского Родиона Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

Тренеры должны принимать участие в выборе? Мы один раз приняли участие — и получили, — сказал тренер женской команды Леонид Гурьев в эфире канала «Матч ТВ».

Тогда это решение коснулось Ирины Старых, которая показала второй результат на отборе и должна была войти в состав команды на декабрьские этапы Кубка мира. Однако вице-президент СБР Алексей Нуждов приложил все силы, чтобы блокировать это решение, сославшись на странный пункт в критериях отбора, по которому она может претендовать только на Кубок IBU. В итоге Старых было суждено стать мировым лидером на этом соревновании и невключение её в январский состав стало бы грубым нарушением этих самых критериев. Но и в этой ситуации президент СБР Владимир Драчёв называл в качестве претенденток на попадание в основную команду выступавших гораздо скромнее Анастасию Морозову и Полину Шевнину. Видимо, он до последнего надеялся, что кому-то из них удастся потеснить Старых, но Ирина решила все вопросы на третьем этапе, в обеих гонках став лучшей в команде. Именно поэтому в женской сборной она сменит крепко сдавшую к концу декабря новобранку Тамару Воронину.

У мужчин ситуация с отбором осложнилась тем, что его критерии выполнили только три человека: Александр Логинов, Матвей Елисеев и лучший из россиян на Кубке IBU юниор Карим Халили. Оставшиеся три места тренеры должны были заполнить своим решением. В итоге они предпочли оставить всех, кто бегал в декабре: Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Никиту Поршнева и Эдуарда Латыпова. Халили предложено либо оставить на Кубке IBU, либо взять запасным.

С таким решением не согласились члены правления, прежде всего, по информации NEWS.ru, всё тот же Нуждов, который, предположительно, и инициировал утечку этой информации в прессу. На заседании правления 23 декабря будет рассмотрен вопрос о недопуске на январские этапы Гараничева и Малышко. По ним предполагается голосование. Если в случае с Малышко, ставшим худшим в команде по итогам выступлений в Анси, ситуация выглядит логично, и было бы достаточно предложить заменить на Халили именно его, то Гараничев сейчас занимает 31-е место в общем зачёте Кубка мира и является третьим среди россиян.

Очередное попрание спортивного принципа сейчас никого не удивит. Достаточно вспомнить, как после 14-го места в индивидуальной гонке Антону Бабикову не нашлось места даже на Кубке IBU, хотя этап в Эстерсунде он завершил на четвёртом месте в сборной России. В итоге ему предложили либо стать запасным на оставшиеся этапы, либо ехать домой без оружия, возврат которого был оформлен на конец декабря. Сейчас под раздачу попадают Гараничев и Малышко. Если вспомнить, что эти трое спортсменов вместе с лидером сборной активнее всех проявили себя в критике предложенных Нуждовым контрактов и в итоге вынудили СБР пойти на компромисс, картина становится понятной. Александр Логинов, берегите себя!