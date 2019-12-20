https://static.news.ru/photo/169d272e-2397-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Тамара Воронина Фото: Fredrik Sandberg/Tt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биатлонистки Тамара Воронина и Кристина Резцова не выполнили критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира, которые пройдут в начале 2020 года. Это стало известно 20 декабря после спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

Обе спортсменки не попали в число 60 лучших: Резцова показала 63-й результат, а Воронина — 73-й. Это автоматически исключило их из числа участниц двух следующих стартов этапа — гонки преследования (пройдёт 21 декабря, начало в 14.10 по мск) и, соответственно, масс-старта (22 декабря, 16.15 по мск).

Девушки не выполнили правила Союза биатлонистов России (СБР), которых его руководство в этом сезоне строго придерживается, как показала история с Антоном Бабиковым. Они гласят, что на этапы в январе могут поехать те спортсменки, которые находятся в топ-25 общего зачёта Кубка мира, или которые дважды попадали в топ-15 в личных гонках.

В общем зачёте Резцова занимает 38-е место, а Воронина — 39-е. За три первых этапа Воронина однажды была 14-й в личной гонке, лучший результат Резцовой — 18-е место. Биатлонистки могут оказаться в сборной на январских этапах тренерским решением. Однако такой путь в команду открыт лишь для одной спортсменки.

Отлучение от январских этапов грозит и Ларисе Куклиной. В общем зачёте она занимает 26-е место и однажды финишировала 5-й в гонке. Её шанс — гонка преследования, в которую биатлонистка попала с 28-го места в спринте (отставание от лидера — 1:31.6). Кроме того, Куклина имеет шанс пробиться в масс-старт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира. Норвежка преодолела дистанцию за 20,27.0 минуты, допустив промах на двух огневых рубежах. Второй финишировала француженка Жюстин Брезаз (+6,2; без промахов), на третьем месте — чешка Маркета Давидова (+20,5; 0). Россиянка Светлана Миронова, не допустившая ни одного промаха, финишировала четвёртой (+22,5).