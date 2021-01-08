Биатлонисты добрались до расширенного подиума и наступили на старые грабли

В Оберхофе возобновился розыгрыш биатлонного Кубка мира. В спринте на пятом этапе россиянка Евгения Павлова заняла шестое место, что стало лучшим результатом команды в личных гонках этого сезона. В то же время тренерский штаб повторил ошибки предыдущих лет с отбором в команду и организацией новогоднего сбора, что вылилось в плачевные результаты нескольких спортсменов.

Цветы надежды

Первого попадания российских спортсменов на цветочную церемонию пришлось ждать больше месяца. Казалось, выпавший в Оберхофе свежий снег и отсутствие привычных погодных аномалий на руку россиянам и определённый повод для оптимизма появился уже в женском спринте. Впервые в сезоне сразу две спортсменки — Евгения Павлова и Лариса Куклина — отстреляли на ноль, но если последняя проиграла слишком много на дистанции, то Павлова уходила на финишный круг с третьим результатом.

К сожалению, соперничать на лыжне с лидерами Евгения не смогла, но она удержалась в шестёрке лучших, что для нынешней сборной России уже прорыв. Во-первых, для самой Павловой это повторение лучшего результата в карьере. Во-вторых, продолжение её успешных выступлений, начатых в Рождественской гонке вместе с Матвеем Елисеевым. Наконец, в отличие от остальной команды Евгения не ездила на отборочные соревнования, на горный сбор в Сочи и не меняла часовые пояса, а всё время планомерно готовилась в Европе, а потому и в гонке выглядела свежее большинства россиянок.

Другим обнадёживающим результатом стало 15-е место Светланы Мироновой, на которое она поднялась даже с двумя кругами штрафа и на дистанции показала свой лучший ход в сезоне. Похоже, самая одарённая спортсменка в нынешней сборной России начинает приходить в себя после провальной концовки прошлого сезона и болезни на старте нынешнего.

Эхо юниорского скандала докатилось до Европы

Себастьян Самуэльссон Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока СБР вместо того, чтобы расследовать истинные причины внезапного снятия со старта 33 юниоров сразу после прибытия в Ижевск допинг-офицеров РУСАДА, распространяет стандартные отписки и нелепые оправдания, звучащие из уст главного тренера Югры Евгения Редькина, президента СБР Виктора Майгурова и комментатора Дмитрия Губерниева, в Европе всерьёз озаботились проблемой на фоне положительной допинг-пробы у юниорки Виктории Коноваловой. Так, весьма жёстко отреагировали на произошедшее экс-обладательница Кубка мира из Норвегии Лив-Грете Шелбрейд и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

Я потрясён. Тем более что речь идёт о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми! Это опасная, безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается. Надеюсь, в ближайшее время удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, этому можно найти объяснение, но такое массовое снятие кажется странным, — заявил Самуэльссон в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

На фоне очередного имиджевого провала европейского масштаба пресс-служба СБР продолжает «дуть на воду» и избегать комментариев по животрепещущим вопросам. Так, о заражении коронавирусом Валерия Польховского и назначении исполняющим обязанности главного тренера Алексея Волкова общественность узнала не от СБР, а от корреспондентов «Матч ТВ», находящихся на месте событий, а соответствующий комментарий наставника появился лишь после обращения Губерниева в прямом эфире. Выбор для замены самого молодого человека в тренерском штабе, который работает практикующим тренером меньше года, показателен. Он как раз говорит о том, что роль главного тренера можно доверить кому угодно, хоть водителю грузовика, потому что подать заявку на гонки, утверждённую тренерским штабом, дело нехитрое, а для остального есть старшие тренеры.

Каминский признал ошибки штаба

Юрий Каминский rusbiathlon/vk.com

Если вы внимательно следили за декабрьскими интервью тренеров, то самым растерянным среди них был рулевой мужской сборной Юрий Каминский, который, похоже, осознал, в какое царство абсурда он попал, подписав контракт с СБР. Как человеку со стороны ему легче заметить многие системные ошибки, которые повторяются из года в год, в частности с отбором в национальную команду. В недавнем интервью «Матч ТВ» он, по сути, озвучил те же проблемы отбора, на которые мы обращали внимание ранее. В частности, что во время новогодней паузы лишние старты не нужны, как и этот отбор. Спортсмены должны восстанавливаться и тренироваться, а этапы Кубка России надо синхронизировать с международными стартами и проводить ротацию.

Те, кто участвовал в Кубке мира, успели сделать какую-то подготовительную работу к этому этапу. Те, кто участвовал в «Ижевской винтовке», — совсем не успели. Только восстановительную. Кто-то в таком состоянии может хорошо пробежать, кто-то — нет, — сказал Каминский.

Результаты это только подтверждают. Наталья Гербулова, проведшая в Ижевске три старта, финишировала сегодня 87-й и неизвестно, получит ли на Кубке мира второй шанс. Лариса Куклина даже при чистой стрельбе с трудом попала в двадцатку лучших и, по её словам, чувствовала себя так плохо, что едва добрела до финиша. А ведь это результат неполноценного, усечённого сбора в Сочи и предыдущей чехарды из заезда в Чайковский на одну гонку «для галочки». Также задёрганный «для галочки» Бабиков пролетел мимо пасьюта. О бессмысленности игнорирования здравого смысла ради критериев отбора мы предупреждали ещё в декабре, а сейчас об этом прямо говорит и Каминский.

Условия отбора были нечётко прописаны. Их можно трактовать так, что спортсмен с Кубка мира должен обязательно участвовать в «Ижевской винтовке». Мы, тренеры сборной, трактовали по-другому. В итоге тренерский совет принял решение, чтобы Бабиков обязательно участвовал. Вот он и поехал туда для галочки, — добавил Каминский.

При этом наставник отметил, что для полной акклиматизации команде нужно было 14 дней, но их не было. Полностью её у мужчин прошёл только Латыпов, который стал лучшим в команде в спринте. В итоге тренеры наступили ровно на те же грабли, что и в прошлом году с неполноценным сбором и роспуском на несколько дней по домам части команды. При этом белорусы своих лидеров домой не возили, оставили в Европе. В результате Елена Кручинкина показала в спринте лучший ход, а Анна Сола также была в числе быстрейших спортсменок.