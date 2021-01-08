Биатлонисты добрались до расширенного подиума и наступили на старые грабли

В Оберхофе возобновился розыгрыш биатлонного Кубка мира. В спринте на пятом этапе россиянка Евгения Павлова заняла шестое место, что стало лучшим результатом команды в личных гонках этого сезона. В то же время тренерский штаб повторил ошибки предыдущих лет с отбором в команду и организацией новогоднего сбора, что вылилось в плачевные результаты нескольких спортсменов.
Цветы надежды
Первого попадания российских спортсменов на цветочную церемонию пришлось ждать больше месяца. Казалось, выпавший в Оберхофе свежий снег и отсутствие привычных погодных аномалий на руку россиянам и определённый повод для оптимизма появился уже в женском спринте. Впервые в сезоне сразу две спортсменки — Евгения Павлова и Лариса Куклина — отстреляли на ноль, но если последняя проиграла слишком много на дистанции, то Павлова уходила на финишный круг с третьим результатом.
К сожалению, соперничать на лыжне с лидерами Евгения не смогла, но она удержалась в шестёрке лучших, что для нынешней сборной России уже прорыв. Во-первых, для самой Павловой это повторение лучшего результата в карьере. Во-вторых, продолжение её успешных выступлений, начатых в Рождественской гонке вместе с Матвеем Елисеевым. Наконец, в отличие от остальной команды Евгения не ездила на отборочные соревнования, на горный сбор в Сочи и не меняла часовые пояса, а всё время планомерно готовилась в Европе, а потому и в гонке выглядела свежее большинства россиянок.
Другим обнадёживающим результатом стало 15-е место Светланы Мироновой, на которое она поднялась даже с двумя кругами штрафа и на дистанции показала свой лучший ход в сезоне. Похоже, самая одарённая спортсменка в нынешней сборной России начинает приходить в себя после провальной концовки прошлого сезона и болезни на старте нынешнего.
Эхо юниорского скандала докатилось до Европы
Пока СБР вместо того, чтобы расследовать истинные причины внезапного снятия со старта 33 юниоров сразу после прибытия в Ижевск допинг-офицеров РУСАДА, распространяет стандартные отписки и нелепые оправдания, звучащие из уст главного тренера Югры Евгения Редькина, президента СБР Виктора Майгурова и комментатора Дмитрия Губерниева, в Европе всерьёз озаботились проблемой на фоне положительной допинг-пробы у юниорки Виктории Коноваловой. Так, весьма жёстко отреагировали на произошедшее экс-обладательница Кубка мира из Норвегии Лив-Грете Шелбрейд и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
Я потрясён. Тем более что речь идёт о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми! Это опасная, безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается. Надеюсь, в ближайшее время удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, этому можно найти объяснение, но такое массовое снятие кажется странным, — заявил Самуэльссон в интервью шведскому изданию Aftonbladet.
На фоне очередного имиджевого провала европейского масштаба пресс-служба СБР продолжает «дуть на воду» и избегать комментариев по животрепещущим вопросам. Так, о заражении коронавирусом Валерия Польховского и назначении исполняющим обязанности главного тренера Алексея Волкова общественность узнала не от СБР, а от корреспондентов «Матч ТВ», находящихся на месте событий, а соответствующий комментарий наставника появился лишь после обращения Губерниева в прямом эфире. Выбор для замены самого молодого человека в тренерском штабе, который работает практикующим тренером меньше года, показателен. Он как раз говорит о том, что роль главного тренера можно доверить кому угодно, хоть водителю грузовика, потому что подать заявку на гонки, утверждённую тренерским штабом, дело нехитрое, а для остального есть старшие тренеры.
Каминский признал ошибки штаба
Если вы внимательно следили за декабрьскими интервью тренеров, то самым растерянным среди них был рулевой мужской сборной Юрий Каминский, который, похоже, осознал, в какое царство абсурда он попал, подписав контракт с СБР. Как человеку со стороны ему легче заметить многие системные ошибки, которые повторяются из года в год, в частности с отбором в национальную команду. В недавнем
Те, кто участвовал в Кубке мира, успели сделать какую-то подготовительную работу к этому этапу. Те, кто участвовал в «Ижевской винтовке», — совсем не успели. Только восстановительную. Кто-то в таком состоянии может хорошо пробежать, кто-то — нет, — сказал Каминский.
Результаты это только подтверждают. Наталья Гербулова, проведшая в Ижевске три старта, финишировала сегодня 87-й и неизвестно, получит ли на Кубке мира второй шанс. Лариса Куклина даже при чистой стрельбе с трудом попала в двадцатку лучших и, по её словам, чувствовала себя так плохо, что едва добрела до финиша. А ведь это результат неполноценного, усечённого сбора в Сочи и предыдущей чехарды из заезда в Чайковский на одну гонку «для галочки». Также задёрганный «для галочки» Бабиков пролетел мимо пасьюта. О бессмысленности игнорирования здравого смысла ради критериев отбора мы предупреждали ещё в декабре, а сейчас об этом прямо говорит и Каминский.
Условия отбора были нечётко прописаны. Их можно трактовать так, что спортсмен с Кубка мира должен обязательно участвовать в «Ижевской винтовке». Мы, тренеры сборной, трактовали по-другому. В итоге тренерский совет принял решение, чтобы Бабиков обязательно участвовал. Вот он и поехал туда для галочки, — добавил Каминский.
При этом наставник отметил, что для полной акклиматизации команде нужно было 14 дней, но их не было. Полностью её у мужчин прошёл только Латыпов, который стал лучшим в команде в спринте. В итоге тренеры наступили ровно на те же грабли, что и в прошлом году с неполноценным сбором и роспуском на несколько дней по домам части команды. При этом белорусы своих лидеров домой не возили, оставили в Европе. В результате Елена Кручинкина показала в спринте лучший ход, а Анна Сола также была в числе быстрейших спортсменок.