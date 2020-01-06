https://static.news.ru/photo/c0a477a4-321f-11ea-8855-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова и Наталья Гербулова Фото: rusbiathlon/vk.com

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что на январские этапы Кубка IBU вызваны Евгения Павлова и Наталья Гербулова.

У нас Полина Шевнина заболела прямо перед сбором в Обертиллиахе, так что на Кубок IBU вызваны Евгения Павлова и Наталья Гербулова, — сказал Норицын «Матч ТВ».

Норицын также отметил, что в настоящий момент Шевнина лечится в Москве.

Ранее стало известно, что Поршнева выступит на январских этапах Кубка мира вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Спортсменка не сможет принять участие из-за болезни, писал NEWS.ru.