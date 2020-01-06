Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что на январские этапы Кубка IBU вызваны Евгения Павлова и Наталья Гербулова.
У нас Полина Шевнина заболела прямо перед сбором в Обертиллиахе, так что на Кубок IBU вызваны Евгения Павлова и Наталья Гербулова, — сказал Норицын «Матч ТВ».
Норицын также отметил, что в настоящий момент Шевнина лечится в Москве.
Ранее стало известно, что Поршнева выступит на январских этапах Кубка мира вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Спортсменка не сможет принять участие из-за болезни, писал NEWS.ru.
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