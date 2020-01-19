В начале сезона я рассчитывала быть на высоком уровне после успешного прошлого сезона, но в Эстерсунде я травмировала левое колено. Я морально была удручена, и мне вместе с физиотерапевтом было нужно сконцентрироваться на восстановлении от этой травмы. Я работала с ним каждый день утром и вечером, чтобы постепенно вернуться ещё сильнее, — сказала Фиалкова корреспонденту NEWS.ru.