Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова рассказала, что получила травму ноги на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
В начале сезона я рассчитывала быть на высоком уровне после успешного прошлого сезона, но в Эстерсунде я травмировала левое колено. Я морально была удручена, и мне вместе с физиотерапевтом было нужно сконцентрироваться на восстановлении от этой травмы. Я работала с ним каждый день утром и вечером, чтобы постепенно вернуться ещё сильнее, — сказала Фиалкова корреспонденту NEWS.ru.
Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Фиалкова стала второй. Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место. Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, писал NEWS.ru.
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